Китай запроваджує частковий безвізовий режим з Україною

Про це повідомляє російська служба китайського агентства "Сіньхуа".

"З санкції Держради КНР, з 30 січня поточного року у всіх відкритих для зарубіжних країн морських, сухопутних і повітряних контрольно-пропускних пунктах Шанхая і повітряних КПП Нанкіна (адміністративний центр провінції Цзянсу), а також Ханчжоу (адміністративний центр провінції Чжецзян), вводиться 144-годинний безвізовий режим для громадян 51 країни, включаючи Україну, РФ, США, Канаду, Францію, Німеччину, Великобританію, Бразилію, Мексику, Японію, Республіку Корея", - сказано в повідомленні.

Читайте такожПорошенко розповів, коли мешканці Донбасу і Криму зможуть їздити без віз до ЄС

Як повідомили в Міністерстві громадської безпеки, громадяни цих країн зможуть перебувати на території Шанхаю, провінцій Цзянсу і Чжецзян, розташованих в дельті річки Янцзи, впродовж 144 годин без необхідності оформляти китайську візу.

Читайте такожЄвропарламент закликав Раду ЄС якомога швидше надати безвізовий режим для українців

Безвізовий режим актуальний для транзитних пасажирів, які здійснюють поїздку в третю країну чи регіон транзитом через КПП зазначених районів.

У 2013 році в Шанхаї, Ханчжоу і Нанкіні був введений 72-годинний безвізовий режим для транзитних пасажирів 51 країни.