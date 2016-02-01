Нацгвардія має намір цього року збільшити кількість контрактників до 20 тисяч

Про це заявив начальник вербувальної служби відділу Управління кадрової роботи Нацгвардії Михайло Кардінал, повідомили УНІАН у прес-службі НГУ.

За його словами, зараз чисельність Нацгвардії – близько 49 тис. осіб, з них 16 тис. – контрактники.

При цьому Кардінал відзначив, що у 2014 році лави Нацгвардії поповнили 2 тис. контрактників, ще 4 тис. - у 2015. Таку ж кількість планується залучити до служби у поточному році. Зокрема, у січні контрактниками Нацгвардії стали вже 400 осіб.

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За даними представника НГУ, з 2016 року заробітна плата контрактників становитиме не менше 7 тис. грн. Вона може бути збільшена за рахунок навантаження, посади, військового звання, вислуги років та служби у специфічному підрозділі Нацгвардії. Військовослужбовці також мають право навчатися у ВНЗ без відриву від служби. Військові, які володіють англійською мовою, можуть брати участь у миротворчих операціях, підкреслив він.

«Кожен військовий за контрактом має можливість у подальшому зайняти офіцерські посади», - зауважив Кардінал.

Військова служба зараховується у стаж державної служби. Крім того, військовослужбовці застраховані державою на суму 600 тис. грн і забезпечуються санаторно-курортним лікуванням, додав він.