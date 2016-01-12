Зарплата рядових контрактників становитиме не менше 7 тисяч гривень - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив над брифінгу речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чорнобай.

"В рамках державного бюджету на 2016 рік Міністерству оборони затверджено видатки в сумі 55,5 млрд грн або 2,45% ВВП. Порівняно з минулим роком ресурс оборонного відомства збільшився на 7,6 млрд грн або на 16%", - сказав Чорнобай.

Читайте такожБойовики відкрили вогонь із заборонених 120-мм мінометів

Із затвердженої суми, зазначив він, 11,4 млрд грн або 20% призначається на розвиток озброєння на військової техніки, а 3,2 млрд грн або 6% - на підготовку Збройних сил.

"Витрати на тилове забезпечення становлять 6,5 млрд грн. На виплату одноразової допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей - 1 млрд грн, на будівництво житла для військовослужбовців - 700 млн грн", - сказав речник Міноборони.

Він зауважив, що затверджений ресурс дозволить суттєво збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.

"Зокрема рядовий військовослужбовець за першим контрактом буде отримувати не менше 7 тис грн на місяць, а командир бригади - понад 14,5 тис грн", - повідомив Чорнобай.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ генерал армії Віктор Муженко заявив, що з 1 січня 2016 року планується збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

За його словами, військовослужбовець за контрактом отримуватиме 7 тис. грн, командир бригади - 14 тис., командир батальйону - 12 тис., командир роти - 10 тис., командир взводу - 9 тис. грн.

25 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет-2016, яким передбачено збільшення фінансування армії на 21% - до 55,6 млрд грн, порівняно з 45,8 млрд грн, виділених у 2015 році.