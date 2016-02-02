На Кіровоградщині епідпоріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 61,5%

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної санепідслужби в Кіровоградській області, всього за тиждень за медичною допомогою звернулось 9244 мешканців області, з них 5536 дорослих (60%) та 3708 дітей (40%).

До лікарень області госпіталізовано 761 хворого, з них дітей – 435 (57%). За результатами досліджень вірусологічної лабораторії, серед обстежених хворих за тиждень у 23 виявлені антигени вірусу грипу типу А, у 3 хворих – вірусу парагрипу. Високі рівні захворюваності та перевищення епідпорогів зареєстровані в 4 містах: Кіровоград, Олександрія, Знам’янка, Світловодськ, а також в 15 районах області.

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СЕС рекомендує на всіх територіях, де перевищено епідпоріг, ввести обмеження масових заходів та посилити заходи профілактики у закладах соціальної та сфери обслуговування, а також припинити навчальний процесу у школах до 5 лютого.

Як повідомляв УНІАН, в Кіровоградській області вже було зафіксовано чотири смерті від ускладнень грипу.