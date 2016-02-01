Кількість померлих від грипу в Україні перевищила 170 осіб

В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померла 171 людина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

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«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 171 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 2 дітей віком до 17 років». – йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 33 випадки, у Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, Рівненській – 11.

При цьому у МОЗ зазначають, що за медичною допомогою своєчасно звернулася лише третя частина померлих.

Також у міністерстві інформують, що загалом з початку епідсезону (28 вересня 2015 р. – 31 січня 2016 року) в Україні зареєстровано більше 3,2 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 8,3% населення.

Із загальної кількості захворілих 62,9% становлять діти віком до 17 років. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Київської області та міста Києва, де перехворіло, відповідно, 14% та 11,9% населення. Найменша захворюваність реєструється в Закарпатській (5%).

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Всього по Україні з початку епідсезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «Грип» та «Гостра респіраторна вірусна інфекція» 127 тис. осіб (3,9% від захворілих), з них до 67,9% становлять діти віком до 17 років.

За даними МОЗ, станом на 31 січня в 11 областях відмічається перевищення епідемічного порогу більш ніж на 50% (Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька області).