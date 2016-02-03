Довідки з військкомату для виїзду за кордон українцям призовного віку не потрібні - Міноборони

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони України.

В українському оборонному відомстві пояснили, що нещодавно декілька українських та іноземних ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито "заяви міністра оборони України Степана Полторака з приводу того, що громадян України призовного віку можуть змусити отримувати довідки у військкоматах для виїзду за кордон".

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"Ця інформація річної давнини не відповідає дійсності. Згідно з чинним законодавством України, будь-яких обмежень щодо пересування громадян України призовного віку в особливий період не передбачено", - наголосили у Міноборони.

При цьому у відомстві зазначають, що у січні 2015 року розглядався законопроект, який містив таку норму. Проте вона не була прийнята.