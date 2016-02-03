Делегація Ради Європи повернулася з Криму і готує доповідь про ситуацію з правами людини

Як повідомляє у середу прес-служба Ради Європи, делегація РЄ з прав людини на чолі зі швейцарським дипломатом, послом Жераром Штудманом повернулася до Страсбурга після 7-денного візиту на півострів.

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Турбйорн Ягланд поінформував Комітет міністрів Ради Європи, що делегація зустрілася з представниками всіх секторів в Криму, провела в декількох місцях, включаючи Сімферополь, Ялту, Севастополь та Бахчисарай, більше 50 засідань. Посол Жерар Штудман також мав можливість відвідати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, який утримується у в’язниці в Сімферополі.

На основі великої кількості інформації, зібраної в ході візиту до Криму, посол Жерар Штудман та його делегація підготують Генеральному секретарю всеосяжну доповідь.

Делегація перебувала в Криму з 25 по 31 січня з метою об'єктивно оцінити стан у сфері прав людини і верховенства права та підготувати доповідь з рекомендаціями.