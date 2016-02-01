Місія Ради Європи кардинально переформатувала запропоновану окупантами програму у Криму - Чубаров
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що місія Ради Європи на чолі із спецпредставником Генерального секретаря Ради Європи Жераром Штурманом, завершила свою роботу в Криму 31 січня і виїхала з півострова.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Пану Жерару Штудману і його трьом колегам вдалося кардинально переформатувати запропоновану їм окупаційною владою програму їх перебування в Криму і зустрітися також з членами Меджлісу кримськотатарського народу, представниками низки кримськотатарських та українських громадських організацій, окремими активістами громадянського співтовариства, що займаються правозахисною діяльністю, журналістами», - написав він.
"Особливе місце зайняла зустріч Жерара Штудмана із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, політв'язням Ахтемом Чийгозом, що перебуває в катівнях ФСБ", - додав він.
Вчора, 31 січня 2016 року, місія Ради Європи на чолі із Спецпредставником Генерального секретаря Ради Європи р-але...Опубліковано Рефатом Чубаровим1 лютого 2016 р.
Чубаров висловив подяку генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду і керівництву України за організацію візиту на окупований півострів.
Читайте такожУ МЗС розповіли про очікування від візиту представника Ради Європи до окупованого Криму
"При цьому, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу буде і далі докладати зусиль для постійного перебування на півострові Міжнародної місії з моніторингу дотримання прав людини в умовах окупованого Криму", - додав він.
Читайте такожГолови МЗС України та Туреччини обговорили порушення прав людини в окупованому Криму
Делегація Ради Європи з чотирьох осіб на чолі зі швейцарським дипломатом, послом Жераром Штурманом прибула в Крим 25 січня. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що він вирішив направити делегацію в Крим для оцінки стану з правами людини на півострові.
Як повідомляє Крим.Реалії, спостерігачі Ради Європи стали першими представниками міжнародних організацій, які отримали доступ в Крим за останні півтора роки.