Місія Ради Європи кардинально переформатувала запропоновану окупантами програму у Криму - Чубаров

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Пану Жерару Штудману і його трьом колегам вдалося кардинально переформатувати запропоновану їм окупаційною владою програму їх перебування в Криму і зустрітися також з членами Меджлісу кримськотатарського народу, представниками низки кримськотатарських та українських громадських організацій, окремими активістами громадянського співтовариства, що займаються правозахисною діяльністю, журналістами», - написав він.

"Особливе місце зайняла зустріч Жерара Штудмана із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, політв'язням Ахтемом Чийгозом, що перебуває в катівнях ФСБ", - додав він.

Вчора, 31 січня 2016 року, місія Ради Європи на чолі із Спецпредставником Генерального секретаря Ради Європи р-але... Опубліковано Рефатом Чубаровим1 лютого 2016 р.

Чубаров висловив подяку генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду і керівництву України за організацію візиту на окупований півострів.

Читайте такожУ МЗС розповіли про очікування від візиту представника Ради Європи до окупованого Криму

"При цьому, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу буде і далі докладати зусиль для постійного перебування на півострові Міжнародної місії з моніторингу дотримання прав людини в умовах окупованого Криму", - додав він.

Читайте такожГолови МЗС України та Туреччини обговорили порушення прав людини в окупованому Криму

Делегація Ради Європи з чотирьох осіб на чолі зі швейцарським дипломатом, послом Жераром Штурманом прибула в Крим 25 січня. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що він вирішив направити делегацію в Крим для оцінки стану з правами людини на півострові.

Як повідомляє Крим.Реалії, спостерігачі Ради Європи стали першими представниками міжнародних організацій, які отримали доступ в Крим за останні півтора роки.