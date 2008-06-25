КРУ перевіряє ветеринарів, і висновки вкрай тривожні

У 185 населених пунктах Чернігівської області селяни утримують хворих на лейкоз корів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Контрольно-ревізійного управління в Чернігівській області, цей факт встановлено фахівцями КРУ в ході перевірки ефективності використання бюджетних коштів, виділених на протиепізоотичні заходи у 2005-2007 роках.

З’ясувалось, що тільки в підсобних господарствах на 1 січня 2008 року селяни утримували понад 2800 голів великої рогатої худоби, хворої на лейкоз.

Як пояснила головний державний аудитор КРУ в області Олена ДМИТРІЄВА, мізерні штрафи (від 8,5 до 51 грн.) не дуже лякають керівників, спеціалістів господарств та індивідуальних власників худоби.

"Тож в порушення Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу її часто-густо не знищують, а продовжують тримати упродовж двох і більше років, обмежившись ізоляцією від здорових тварин", - констатувала вона. Це призводить, у свою чергу, до поширення захворювання, особливо серед поголів’я худоби у приватному секторі.

Загалом аудитори дійшли висновку, що на якість роботи ветеринарної служби впливає низка чинників. Зокрема, за гострої нестачі одних ветеринарних препаратів без заявленої потреби або понад потребу від Державного комітету ветеринарної медицини в область централізовано надійшло інших препаратів більш як на 1 млн. грн.

Нерегулярні поставки деяких ветпрепаратів ускладнювали вчасне проведення профілактичних та діагностичних заходів. Наприклад, невчасна імунізація призвела до нових спалахів сказу – у 2007 році захворіло 246 тварин, що в порівнянні із 2005 роком більше майже в півтора рази. До того ж наявне лабораторне обладнання ветеринарної служби практично зношене і морально застаріле. Здебільшого воно придбане ще у 80-х роках минулого століття. А частка коштів, яку виділяли місцеві бюджети на протиепізоотичні заходи по відношенню до фінансування з державного бюджету, становила в середньому 0,5%.

За результатами аудиторського дослідження фахівці КРУ підготовили низку пропозицій, які направлені Управлінню ветеринарної медицини в Чернігівській області.

*** Лейкоз корів - вірусна інфекційна хвороба, за якої в крові уражених тварин різко збільшується кількість лейкоцитів.