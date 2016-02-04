В Україні від грипу померли вже 192 людини - МОЗ

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, серед померлих - троє дітей у віці до 17 років, а також вагітна жінка.

З початку епідемічного сезону (з 28 вересня 2015 року по 2 лютого 2016 року) в Україні було зареєстровано понад 3,2 мільйона хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 8,3% населення.

Із загальної кількості захворілих 62,8% складають діти віком до 17 років.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ фіксується у Київській області та Києві, де перехворіло відповідно 14,1% і 11,9% населення. Найнижчий рівень захворюваності - у Закарпатській (5,2%) та Харківській (3,6%) областях.

За останню добу захворіли понад 65 тисяч осіб, з них 50% діти у віці до 17 років.

На четвертому тижні 2016 року в 19 областях і Києві показники захворюваності на грип перевищили епідемічні пороги, зокрема в 11 областях – більш ніж на 50%.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в Одеській області – 34, у Вінницькій – 13, Запорізькій – 12, у Черкаській – 13, Рівненській – 11, у Києві – 11. З померлих за медичною допомогою своєчасно звернулися лише третя частина. Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не були щеплені проти грипу.

З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, вакциновано проти грипу 124 927 осіб, що становить 0,32% загальної кількості населення, з них діти до 17 років – 21%.