Суд подовжив арешт екс-меру Слов'янська Штепі до 3 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час чергового судового засідання за клопотанням представників державного обвинувачення.

“Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно Нелі Штепи продовжити до 3 квітня 2016 року включно”, - сказав головуючий суддя колегії суддів Червонозаводського районного суду Харкова Віктор Єжов.

Він зазначив, що, згідно з чинним законодавством, суд не може призначити Штепі іншого, крім тримання під вартою, запобіжного заходу.

За словами Єжова, судове слухання справи продовжується, відповідно зберігаються ризики, через які слідчий суддя обирав Штепі запобіжний західуу вигляді тримання під вартою.

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Довідка УНІАН. Штепу затримали в липні 2014 року.

8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-меру Слов’янська інкримінують: заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп та організацій.

31 жовтня 2015 р. прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.

10 грудня 2015 р. Червонозаводський районний суд Харкова продовжив Штепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 лютого.