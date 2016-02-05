В Одесі судитимуть завкафедрою вузу, що вимагала $10 тисяч хабара
В Одесі прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої кафедрою Одеської національної академії харчових технологій, що вимагала хабара 10 тисяч доларів.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, Одеська місцева прокуратура №3 (Приморський район Одеси) направила до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої кафедрою, обвинуваченої за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 (хабарництво) КК України.
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Правоохоронці з'ясували, що в листопаді 2015 року підозрювана вимагала 10 тисяч доларів і фактично отримала 3 тисячі доларів від випускника вузу за закріплення за кафедрою і згоду бути його науковим керівником.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року в Одесі правоохоронці затримали 57-річного доктора наук, викладача Одеської національної академії харчових технологій, яка вимагала у іноземця 10 тисяч доларів "за вирішення питання" його вступу до аспірантури.
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