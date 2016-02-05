В Одесі судитимуть завкафедрою вузу, що вимагала $10 тисяч хабара

21:09, 05 лютого 2016
Суспільство
1357 0

В Одесі прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої кафедрою Одеської національної академії харчових технологій, що вимагала хабара 10 тисяч доларів.

взятка / ye.ua

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, Одеська місцева прокуратура №3 (Приморський район Одеси) направила до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої кафедрою, обвинуваченої за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 (хабарництво) КК України.

Читайте такожСБУ затримала на хабарі професора одеського університету (фото)

Правоохоронці з'ясували, що в листопаді 2015 року підозрювана вимагала 10 тисяч доларів і фактично отримала 3 тисячі доларів від випускника вузу за закріплення за кафедрою і згоду бути його науковим керівником.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року в Одесі правоохоронці затримали 57-річного доктора наук, викладача Одеської національної академії харчових технологій, яка вимагала у іноземця 10 тисяч доларів "за вирішення питання" його вступу до аспірантури.

Читайте такожСБУ розкрила схему обкладання "даниною" трьох клінік керівництвом Одеського медуніверситету

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter