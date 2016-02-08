На Дніпропетровщині на хабарі затримали майора поліції (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, майор вимагав гроші від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання 10 тисяч гривень хабара.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності зловмисника.

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