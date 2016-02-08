Муженко: Необхідність нової хвилі мобілізації буде залежати від кількості контрактників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після зустрічі з військовими аташе акредитованих в Україні дипломатичних представництв сьогодні в Києві.

Муженко зазначив, що у Збройних силах України постійно збільшується кількість військовослужбовців, які виявили бажання служити за контрактом.

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«Найближчим часом ми проаналізуємо ситуацію з комплектування ЗСУ контрактниками, і чим більше військовослужбовців за контрактом буде прийнято на військову службу, тим менше необхідності в кількості особового складу по мобілізації», - зазначив начальник Генштабу.

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