Джемілєв анонсував розпад Росії та звільнення Криму за півтора року

Лідер кримськотатарського народу і народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що економічна ситуація в Росії призведе до звільнення анексованих Кремлем територій.

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"Ніхто не може сказати, скільки триватиме агонія російської економіки, але вважаю, що не більше року чи півтора, і ми побачимо вже звільнення окупованих територій, не тільки України, але і Грузії, Придністров'я", - цитує Джемілєва "РБК-Україна".

На думку Джемілєва, якщо проти Росії будуть і далі діяти санкції, то на країну чекає розпад. Однак, підкреслив нардеп, Україна повинна розраховувати не тільки на санкції, але і посилювати свою обороноздатність.

Зазначимо, раніше глава російського МЗС Лавров заявив, що Кремль не веде жодних переговорів з приводу повернення анексованого півострова до складу України.