Після заяв Лаврова Україна пропонує провести консультації країн Будапештського меморандуму

Про це йдеться в заяві Клімкіна, фотокопія якої розміщена у Twitter Міністерства закордонних справ.

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"Враховуючи те, що у зв'язку із сьогоднішніми висловлюваннями офіційного представника РФ "виникає питання щодо зобов'язань" згідно з п.6 Будапештського меморандуму, ми ще раз пропонуємо провести консультації за участі усіх країн Будапештського меморандуму", - наголосив Клімкін.

Міністр нагадав, що РФ порушила п.1 Будапештського меморандуму, яким зобов'язувалася незалежність, суверенітет і існуючі кордони України.

"Росія порушила і надалі порушує п.2 меморандуму, де вона підтвердила, що ніяка її зброя ніколи не буде використовуватися проти України", - звернув увагу Клімкін.

Також він сказав, що РФ впродовж останніх років порушує пункт 3 Будапештського меморандуму, здійснюючи економічний тиск.

У зв'язку з цим очільник українського зовнішньополітичного відомства поставив питання: "Для того, хто впевнений, що не порушує меморандуму, в чому ж є побоювання щодо таких консультацій".

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сьогодні заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум, оскільки не погрожувала Україні ядерною зброєю.

Зокрема, відповідаючи на питання, як країни-сусіди Росії можуть забезпечити свою безпеку, якщо РФ в будь-який момент може порушити взяті на себе зобов'язання, Лавров сказав: "Якщо ви маєте на увазі Будапештський меморандум, то ми його не порушили, Будапештський меморандум включає одне єдине зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти України, ніхто цього не робив, і погроза застосування ядерної зброї проти України не звучала".