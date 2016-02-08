Ватажок диверсантів "Востока" отримав 12 років за підрив залізничного мосту на Запоріжжі

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, співробітники спецслужби затримали диверсантів в липні 2014 року під час проведення спецоперації.

Група з 5 бойовиків прибула у Запорізьку область для здійснення нових терористичних актів на об’єктах інфраструктури регіону.

Правоохоронці вилучили у терористів, зокрема, понад 35 кілограмів пластиду, 24 тротилові шашки, гранатомети, міни, гранати та детонатори.

Читайте такожСБУ затримала диверсанта з 9 кілограмами вибухівки

Суд визнав ватажка диверсантів винним у скоєнні злочинів, передбачених статтями 113, 15, 113, 258-3, 263, 263-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Матеріли стосовно інших учасників групи виділено в окреме кримінальне провадження. Триває досудове слідство.

Читайте такожСпійманий при спробі підриву колії біля військової частини диверсант "ДНР" відсидить 5 років (фото)