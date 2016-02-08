У 2015 році Україна виграла лише одну справу в ЄСПЛ за позовами громадян

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова ВСУ Ярослав Романюк.

За його словами, рішення, ухвалені на користь осіб, які звертались проти держави Україна, стосувалися невиконання Міністерством юстиції судових рішень, порушення прав людини, порушення прав під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, нелюдське поводження в місцях позбавлення волі (слідчі ізолятори, виправні колонії), порушення тривалості розумних строків розгляду судових справ.

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Також Романюк зазначив, що Україна продовжує бути лідером за кількістю звернень її громадян до ЄСПЛ у порівнянні з іншими країнами. Зокрема, станом на 2015 рік на адресу ЄСПЛ було скеровано від громадян України 13 850 заяв, що складає 21,4% від загальної кількості звернень від громадян різних країн до ЄСПЛ.