ЄСПЛ задовольнив звернення України про відкликання скарги у справі сина Джемілєва

Як повідомляє прес-служба суду, ЄСПЛ сьогодні виніс письмове рішення у справі "Україна проти Росії" (N49537/14), що стосується позбавлення волі та лікування сина Джемілєва.

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У повідомленні сказано, що 15 травня уряд України подав ЄСПЛ повідомлення про те, що більше не бажає брати участь у розгляді скарги щодо Хайсера Джемілєва. Український уряд у своєму зверненні зазначив, що син Джемілєва за цією ж справою особисто подав скаргу проти Росії. Уряд РФ не заперечував, щоб справа, раніше подана Україною, була виключена із списку, які розглядає ЄСПЛ.

"Суд врахував, що продовження розгляду скарги (України) більше невиправдано. З цієї причини суд вирішив виключити цю скаргу із списку своїх справ", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

Після анексії Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності й постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю РФ, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив Джемілєву строк ув'язнення до 3,5 років.