Лідер полку "Азов" Білецький потрапив у ДТП - ЗМІ
21:04, 08 лютого 2016Суспільство
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Депутат Верховної Ради, куратор полку "Азов" Андрій Білецький потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу Дніпропетровська.
Білецький сьогодні потрапив у ДТП / Фото УНІАН
Машина, в якій він їхав, два рази перекинулася, повідомило LB.ua джерело, що побажало залишитися анонімним.
Втім Білецький серйозно не постраждав.
Обставини ДТП до кінця невідомі, причиною могла стати слизька дорога.
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Нагадаємо, 17 січня в Одесі внаслідок ДТП загинув відомий нейрохірург Владислав Комаров, який служив добровольцем у зоні проведення антитерористичної операції.
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