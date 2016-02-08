Лідер полку "Азов" Білецький потрапив у ДТП - ЗМІ

Депутат Верховної Ради, куратор полку "Азов" Андрій Білецький потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу Дніпропетровська.

Машина, в якій він їхав, два рази перекинулася, повідомило LB.ua джерело, що побажало залишитися анонімним. Втім Білецький серйозно не постраждав. Обставини ДТП до кінця невідомі, причиною могла стати слизька дорога. Читайте такожЗМІ: у Маріуполі в ДТП потрапила "швидка" з пораненими бійцями "Азова" (фото)

Нагадаємо, 17 січня в Одесі внаслідок ДТП загинув відомий нейрохірург Владислав Комаров, який служив добровольцем у зоні проведення антитерористичної операції.

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