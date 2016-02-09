Норвегія надасть Україні чотири мільйони євро гуманітарної допомоги

Про це заявив статс-секретар міністерства закордонних справ країни Торе Хаттрем, передає Deutsche Welle.

Половину суми отримає Норвезька рада у справах біженців, що працює із гуманітарними проблемами на сході України. Другу половину розподілять серед Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної організації з міграції, а також Halo Trust (організація, що опікується розмінуванням) і Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Читайте такожЮНІСЕФ планує зібрати $54,3 мільйони для допомоги дітям, які постраждали від конфлікту на Донбасі

"Конфлікт в Україні все ще дуже серйозний. Критично важливо, щоб усі сторони дотримувалися своїх зобов'язань та працювали над політичним рішенням. Це буде моїм меседжем українській владі під час мого візиту", - заявив Хаттрем, який відвідує Україну 7-9 лютого.

Його візит став продовженням пакету підтримки України від Норвегії, започаткованого під час відвідання Києва прем'єр-міністеркою Ерною Солберг у листопаді 2014 року.

Хаттрем підкреслив, що Осло планує бути надійним партнером Києва у майбутньому, проте ці відносини залежать від проведення в Україні широкомасштабних реформ.

Читайте такожРейтинг швейцарського банку: Україна - найбідніша країна Європи

У Києві Хаттрем зустрічається з українськими чиновниками, а також з місцевими та міжнародними активістами. "Україна потребує нашої підтримки, проте ми маємо також встановити чіткі вимоги до результатів", - резюмував статс-секретар.