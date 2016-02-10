Джемілєв заявив про завершення створення кримськотатарського батальйону і його головну ціль

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, позавчора лідер Меджлісу Рефат Чубаров обговорював деталі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Джемілєв повідомив, що в списку батальйону вже 250 осіб. "І якщо його сформують, будуть прибувати нові люди. Особливо кримські татари, яких примусово хочуть мобілізувати в російську армію", - зазначив він.

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"Ми думаємо, що батальйон буде діяти в системі Національної гвардії. Це не буде мононаціональне кримськотатарське формування. Просто будуть передбачені певні умови: відмова від вживання свинини, спиртних напоїв. А ціль - деоккупация Криму", - додав він. Джемілєв підкреслив, що люди будь-якої національності зможуть там служити.

Як повідомляв УНІАН, Іслямов 20 грудня 2015 р. анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону. Тоді він зазначив, що батальйон має увійти до складу ЗСУ.