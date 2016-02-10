Джемілєв заявив про завершення створення кримськотатарського батальйону і його головну ціль

13:47, 10 лютого 2016
Суспільство
815 0

Уповноважений президента у справах Криму Мустафа Джемілєв прогнозує завершення процесу створення кримськотатарського батальйону в березні.

Фото УНИАН

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, позавчора лідер Меджлісу Рефат Чубаров обговорював деталі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Джемілєв повідомив, що в списку батальйону вже 250 осіб. "І якщо його сформують, будуть прибувати нові люди. Особливо кримські татари, яких примусово хочуть мобілізувати в російську армію", - зазначив він.

Читайте такожДжемілєв анонсував розпад Росії та звільнення Криму за півтора року

"Ми думаємо, що батальйон буде діяти в системі Національної гвардії. Це не буде мононаціональне кримськотатарське формування. Просто будуть передбачені певні умови: відмова від вживання свинини, спиртних напоїв. А ціль - деоккупация Криму", - додав він. Джемілєв підкреслив, що люди будь-якої національності зможуть там служити.

Як повідомляв УНІАН, Іслямов 20 грудня 2015 р. анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону. Тоді він зазначив, що батальйон має увійти до складу ЗСУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter