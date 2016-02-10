Януковича визнали головним корупціонером світу - рейтинг Transparency International

Колишній президент-утікач Віктор Янукович очолив рейтинг корупціонерів світу Unmask the Corrupt. Голосування, яке завершилося сьогодні, організувала правозахисна організація Transparency International.

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Згідно з результатами голосування, друге місце посіла державна компанія Бразилії Petrobras" - 11 900 голосів.

Список із 15 топ-кандидатур зібрала команда експертів організації. Після цього на сайті 1 жовтня було відкрито голосування. Ключовими критеріями відбору були: безкарність, найбільший збіг з визначенням корупції у великих масштабах, її міжнародний характер.

З основних доказів корумпованості, в яких творці рейтингу викрили Януковича, називали його резиденцію "Межигір'я", привласнення величезних державних активів і втечу до Росії перед оголошенням звинувачень у розкраданні.