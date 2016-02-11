НТН покарали за дискредитацію ОУН-УПА і пропаганду НКВД

Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження за трансляцію документального фільму«Кривава вольниця». У ньому «в позитивному світлі висвітлювалися співробітники радянських органів державної безпеки».

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Нацради.

на засіданні Нацради розгляд серії телесеріалу «Легенди карного розшуку» під назвою «Кровавая вольница», ефір 12.12.15, ... Posted by Kateryna Kotenko on Thursday, 11 February 2016

Представники Нацради під час засідання зазначили, що вони провели моніторинг телеканалу та попросили експертів із Незалежної медійного ради та Інституту національної пам'яті надати свою оцінку стрічці. На думку експертів, демонстрацією фільму телеканал порушив низку законів України, зокрема і частину 2 ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті)».

Голова Нацради Юрій Артеменко з приводу цього рішення зазначив, що "Інститут громадянського суспільства, держави та науковці стали пліч-о-пліч з єдиною метою – відстояти свою державу та пам'ять, гідність своїх громадян."

Питання «Кровавой вольницы» від «НТН». Нагадаю коротко, як розвивались події. До НацРади надійшла скарга громадянина В... Posted by Юрий Артеменко on Thursday, 11 February 2016

Нагадаємо, скарга глядача телеканалу на показ фільму «Кривава вольниця», який в позитивному світлі висвітлював діяльність НКВС і в негативному - ОУН -УПА, надійшла ще у грудні 2015 року.