Виконавча служба заарештувала майно НСК "Олімпійський"

Про це йдеться в рішенні Господарського суду міста Києва від 1 лютого, передає football.ua.

Раніше ХК "Київміськбуд" звернулася до суду з позовною заявою про стягнення з НСК "Олімпійський" 32,389 млн гривень боргу, що виник у зв'язку з неналежним виконанням спорткомплексом умов договору генерального підряду від 28 листопада 2008 року.

Рішенням Госпсуду Києва від 19 листопада 2013 року позов був задоволений повністю.

Оскільки коштів на рахунках НСК не вистачало для виконання рішення суду, державний виконавець 23 листопада 2015 року виніс постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

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Відзначається, що НСК "Олімпійський" звернувся до суду з проханням зняти арешт з майна та визнати недійсним наказ Виконавчої служби, однак суд відмовив у позові.

Джерела з НСК "Олімпійський" відмовляються коментувати ситуацію в той час, як керівництво ще не визначилися з подальшими кроками і поки оцінює ситуацію.