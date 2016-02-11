Справу про бійку на Драгобраті передають київській поліції - Москаль

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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"Ми слідство, яке могли, закінчили. На сьогоднішні, я знаю, є вказівка Генпрокуратури: справи по Львівській, Івано-Франківській областях, по Києву, Кіровоградській області передати на розслідування в Національну поліцію України в Києві. Їх буде розглядати центральний орган Нацполіції, оскільки там одні й ті ж учасники, які брали участь у подіях і в Кіровограді, і в Івано-Франківську, і в Києві, і у Львові, і на Драгобраті. Тому ці справи повинні розглядатися не окремо по кожному епізоду, а всі разом", - сказав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня під час конфлікту на туристичній базі на Драгобраті поліція затримала п'ятьох озброєних чоловіків, які позиціонували себе як бійці "Правого сектора".

За даними правоохоронців, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зловмисники прийшли в ресторан і зажадали приготувати їм їжу вже після закриття закладу. У відповідь на відмову з боку адміністрації особи застосували фізичне насильство, спричинивши тілесні ушкодження кухареві і охоронцеві.

Суд заарештував п'ятьох затриманих на два місяці без права внесення застави.

Пізніше Москаль заявив, що двоє з фігурантів конфлікту на турбазі на Драгобраті розшукуються міліцією за викрадення людини та розбій в Києві.

Крім того, в Департаменті комунікації Національної поліції повідомили, що проти п'ятьох фігурантів, затриманих за бійку на Закарпатті, відкрито 9 кримінальних проваджень, зокрема, про вчинення хуліганства, розбою, замах на незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. В ході слідства з'ясувалося, що ці особи причетні до злочинних випадків, скоєних раніше у Львівській та Івано-Франківській областях.