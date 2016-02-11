НАБУ проводить обшук на "Артемсолі"

Працівники Національного антикорупційного бюро України обшукують держпідприємство "Артемсіль" у Донецькій області. Про це повідомив голова НАБУ Артем Ситник, повідомляє "Радіо Свобода".

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"Зараз проводяться обшуки на "Артемсолі". Туди поїхали 20 спецназівців, бо там реально зона розмежування", – зазначив Ситник.

За словами місцевих мешканців, обшук розпочався близько 9-ї ранку, до держпідприємства під’їхали три мікроавтобуси. У цей час директор був присутній і саме проводив нараду.

"Зараз проходить вилучення документів. Нікого не впускають, нікого не випускають. Наскільки мені відомо, їх цікавлять збиткові контракти з Росією", – повідомив у коментарі депутат міськради Соледара Роман Махник.

Як повідомлялось, 10 лютого Мінагропрод звернувся до правоохоронних органів із проханням перевірити факти заниження ціни, які стосуються реалізації солі українським посередникам, а також технічної солі до Російської Федерації.

Детальніше читайте на УНІАН:http://economics.unian.ua/agro/1260873-minagroprod-prosit-nabu-ta-mvs-pereviriti-artemsil-cherez-nizki-tsini-dlya-rosiji.html