Суд прийняв рішення на користь донецького мажора Толстошеєва, який збив жінку насмерть

22-річний водій Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з Дружківки, після розгляду справи в Апеляційному суді залишається на волі. Про це повідомляє "24 Канал".

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Апеляційний суд не дозволив прокуратурі збільшити суму застави, яка залишиться на рівні 140 тисяч гривень. Сім'я підозрюваного запевняє: готувалася до гіршого для них рішення суду.

Нагадаємо, 22-річний водій, який 9 січня в районі станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на "Мерседесі" збив на смерть людину і травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

9 січня поліція повідомляла, що водієві "Мерседеса" стало погано, і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли в лікарню.

14 січня у поліції повідомили, що Тостошееву висунуто підозру і призначено судово-медичну експертизу.

Як заявив начальник слідчого відділу управління Нацполіції в Києві Анатолій Андросович, за результатами аналізів встановлено, що підозрюваний не був у стані алкогольного сп'яніння під час перебування за кермом автомобіля, а результатів експертизи щодо можливої наявності в його організмі наркотичних речовин ще не надійшло.

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Також Андросович зазначив, що Толстошеєв дійсно страждає на хронічні захворювання з 6-річного віку, але не уточнив, на які саме.

Прокуратура Києва пізніше оскаржила постанову суду та просила збільшити заставу до 5 мільйонів гривень.