"Євробачення - 2016": названо імена всіх фіналістів українського відбору (відео)

Україна дізналась імена другої трійці виконавців, що боротимуться за те, аби представляти країну на "Євробаченні" у Швеції.

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Отже, у другому півфіналі, за результатами голосування суддів та глядачів перемогли НеАнгели, SunSay та Pur:Pur. Цієї суботи виступали також Peaks of Kings, Pringlez, Вікторія Петрик, Аркадій Войтюк, ALLOISE та Japanda.

Як відомо, минулого тижня до фіналу відбору на "Євробачення" потрапили Jamala, а також гурти The HARDKISS i Brunettes Shoot Blondes.

Вже наступними вихідними ми дізнаємось, хто з цих шести виконавців представить Україну у Стокгольмі.