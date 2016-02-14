"Євробачення - 2016": названо імена всіх фіналістів українського відбору (відео)
02:23, 14 лютого 2016Суспільство
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13 лютого відбувся другий півфінал, який визначив ще трьох учасників.
"Євробачення - 2016": названо імена всіх фіналістів українського відбору / epizod.ua
Україна дізналась імена другої трійці виконавців, що боротимуться за те, аби представляти країну на "Євробаченні" у Швеції.
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Отже, у другому півфіналі, за результатами голосування суддів та глядачів перемогли НеАнгели, SunSay та Pur:Pur. Цієї суботи виступали також Peaks of Kings, Pringlez, Вікторія Петрик, Аркадій Войтюк, ALLOISE та Japanda.
Як відомо, минулого тижня до фіналу відбору на "Євробачення" потрапили Jamala, а також гурти The HARDKISS i Brunettes Shoot Blondes.
Вже наступними вихідними ми дізнаємось, хто з цих шести виконавців представить Україну у Стокгольмі.
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