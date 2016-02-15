Голова СБУ: спійманий на хабарі екс-керівник Держслужби зайнятості нестиме кримінальну відповідальність

Таку думку в інтерв'ю 5 каналу висловив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає Українська правда.

За його словами, після того, як було задокументовано корупційну діяльність Кашуби, його слід було б усунути з посади, а не звільняти, щоб він потім поновився на посаді.

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"Я думаю, що помилка буде виправлена - і він понесе покарання", - заявив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити на посаді екс-голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу, який у вересні 2015 року був спійманий на хабарі у 622 тисячі гривень.