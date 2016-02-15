Голова СБУ: спійманий на хабарі екс-керівник Держслужби зайнятості нестиме кримінальну відповідальність
02:16, 15 лютого 2016Суспільство
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Екс-голова Держслужби зайнятості Ярослав Кашуба, який підозрюється в отриманні понад 600 тис. гривень хабара і поновився на посаді за рішенням суду, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
Кашуба буде притягнутий до кримінальної відповідальності / Фото УНІАН
Таку думку в інтерв'ю 5 каналу висловив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає Українська правда.
За його словами, після того, як було задокументовано корупційну діяльність Кашуби, його слід було б усунути з посади, а не звільняти, щоб він потім поновився на посаді.
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"Я думаю, що помилка буде виправлена - і він понесе покарання", - заявив Грицак.
Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити на посаді екс-голову Держслужби зайнятості Ярослава Кашубу, який у вересні 2015 року був спійманий на хабарі у 622 тисячі гривень.
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