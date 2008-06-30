У Коростені відкриють пам’ятник княгині Ользі

24 липня, на День святої Ольги, у місті Коростені Житомирської області відкриють пам’ятник княгині Ользі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби Коростенської міськради.

"На честь 1020-річчя прийняття християнства на Русі у Коростені в міському парку культури та відпочинку ім. М.Островського над “Купальнею княгині Ольги” на одному з валунів монтується скульптура рівноапостольної княгині Ольги, яка однією з перших на Русі прийняла православ’я", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У ньому також зазначається, що висота пам’ятника – близько трьох метрів, його авторами є місцеві скульптори Ігор і Вадим ЗАРІЧНІ.

Новий пам’ятник матиме вигляд скульптури княгині Ольги, обличчя якої повернуте до центру Коростеня, а в лівій руці княгиня тримає лілію – символ царської шляхетності і чистоти.

946 року після загибелі чоловіка, князя Ігоря, Ольга вийшла з військом в похід на древлян. Згідно з “Повестью временних лет” після марної облоги Коростеня Ольга спалила місто за допомогою птахів, до лап яких звеліла прив`язати запалену солому. Частина захисників Іскоростеня (Коростеня) були перебиті, інші підкорилися.