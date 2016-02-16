В Закарпатській області оголошено штормове попередження з приводу паводка та лавинонебезпеки

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Закарпатському центрі з гідрометеорології.

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Згідно з повідомленням, за прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, станом на ранок вівторка, 16 лютого, на річках області сформувався невисокий сніго-дощовий паводок.

За даними синоптиків, на більшості постів максимальні рівні води пройшли вночі та під ранок. «Очікуються максимальні рівні над нулем постів на річці Тисі поблизу міста Тячева на рівні 2,3-2,8 метра в першій половині дня 16 лютого; на Тисі поблизу Хуста – на рівні 2,4-2,9 метра вдень, на Боржаві в районі с. В. Ремети – на рівні 5,5-6 метрів у другій половині дня», - додали в гідрометцентрі.

За даними синоптиків, відбудеться підтоплення сільгоспугідь окремих населених пунктів Іршавського району, вода вийде на автодорогу «Виноградово-Шаланки».

Також, за даними Закарпатського гідрометцентру, 16 лютого на високогір’ї Закарпатської області в зв’язку з відлигою зберігається ІІІ, пiдвищений, ступiнь лавинної небезпеки.

«Розподіл снігу по експозиціях і висотних зонах дуже нерівномірний, відмічаються великі карнизи. Сніг старий, злежаний, мокрий. Сніговий покрив на крутих схилах недостатньо закріплений. Тому сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Можливе спонтанне сходження малих та окремих середніх лавин та карнизів», - уточнили в гідрометеоцентрі.