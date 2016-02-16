Україна названа головним "піратом" у світі

Про це експерти повідомили у своєму щорічному звіті.

«Проблема слабкого захисту авторських прав в Україні існує вже давно, але протягом останніх кількох років ситуація суттєво погіршилася. Захист прав інтелектуальної власності в Україні є першочерговим завданням, оскільки країна експортує піратську продукцію, особливо цифрового формату, на європейський ринок та до інших країн», - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, у меншому обсязі авторські права порушують Чилі, Китай (КНР), Індія, Індонезія, Російська Федерація, Таїланд, В'єтнам. Експерти внесли порушників до списку пріоритетного спостереження», тим самим наголосивши, що ситуація в цих країнах вимагає постійного моніторингу та контролю. Також додаткового захисту, за даними асоціації, потребують Бразилія, Канада, Колумбія, Мексика, Швейцарія, Тайвань і Об'єднані Арабські Емірати.

Згідно з даними міжнародних експертів, авторські права в Україні систематично порушуються, і це порушення може спричинити цілу низку адміністративних і фінансових санкцій – аж до запровадження додаткових мит на український експорт та скасування програм технічної допомоги нашій країні.

«Україна стала притулком для злочинних синдикатів, які беруть участь в авторському піратстві», - повідомляє асоціація.

У звіті сказано, що український уряд на основі американських рекомендацій ще в 2010 році розробив «План дій» для боротьби з проблемою цифрового піратства, але методика так і не була реалізована.

З метою захисту інформаційних прав асоціація рекомендує Україні провести низку реформ та запровадити кримінальне переслідування для порушників закону.

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Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2015 року Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про авторське право в мережі інтернет №3353, згідно з яким власник сайту чи постачальник послуг хостингу, який порушив правила розміщення на своєму сайті "піратської" інформації, повинен буде сплатити штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас Інтернет асоціація в Україні заявила, що цей законопроект не відповідає міжнародним стандартам і містить загрози для свободи слова і розвитку інтернету в Україні.

У травні 2013 року Торговельне представництво США (USTR) у щорічному «Списку 301» поставило Україну на перше місце за порушення прав інтелектуальної власності.