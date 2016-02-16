У Житомирській області кількість смертей від грипу зросла до 11

Як повідомила УНІАН керівник департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації, Ольга Григор'єва, станом на 16 лютого в регіоні від свинячого грипу (А/Н1N1) померло 3 особи, з яких одна – у Бердичеві, одна у Житомирі і ще одна - в одному з райцентрів.

Крім того, в області з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу іншого типу померло 8 осіб. Майже в усіх випадках мало місце пізнє звернення за медичною допомогою.

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За даними Житомирської облдержадміністрації, тільки за останню добу в області на ГРВІ та грип захворіло 1391 осіб, із них – 858 дітей, 533 дорослих та 9 вагітних жінок. Зареєстрована 1 смерть від пневмонії, збудник якої ще не уточнений.

Показник захворюваності становить 63,1 на 10 тисяч населення, що на 34,8% нижче епідемічного порогу. По місту Житомир захворіло 229 осіб, з них дітей - 153, спостерігається зниження захворюваності.