В окупованому Криму судяться за право їздити з українськими автомобільними номерами

На його думку, російський уряд не мав права вимагати від жителів окупованого півострова перереєструвати машини з українськими номерами, пише РБК.

У своїй скарзі він просив визнати незаконним постанову окупаційної влади№1171, прийняту 31 жовтня 2015 року. Вона встановлює термін перереєстрації автомобілів до 1 квітня 2016 року.

На думку позивача, ця постанова прямо суперечить так званому закону про анексію Криму і Севастополя, ст. 12 якого встановлює безстрокове дію українських документів для жителів півострова.

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Муляр запевняв трійку суддів, що якщо просто перереєструвати номер автомобіля на півострові з українського на російський, то він все одно залишиться в українських базах. І якщо на такій машині заїхати на територію України, влада буде розцінювати це як рух на авто з підробленими документами. «Я знаю два випадки, коли машини на території України просто вилучалися та не поверталися господарям», - пояснював Муляр.

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За словами позивача, у автомобілістів залишається ще один варіант: поїхати в Україну і спочатку там зняти свої машини з реєстраційного обліку. Але тоді при поверненні в окупований Крим їм потрібно буде платити податки і мита.

Муляр нарікав, що в Україні у нього залишилися родичі, там поховані його діди. Але при цьому в гості до них він поки їхати не збирався, так як може потрапити під військовий призов, розповідав позивач.

Зі свого боку, представник МВС у ВС Гайк Мар'ян просив відмовити в задоволенні скарги і наполягав, що вимога поставити автомобіль на облік в Росії не може порушувати право власності. Зараз для проходження процедури автомобілістам не потрібно самостійно знімати машини з обліку в Україні або платити держмита. Але автомобілі дійсно поки залишаються в українських базах.

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«Не треба нічого боятися, в Криму і Севастополі вже поставлені на облік 433 тис. автомобілів, з них 256 тис. перереєстрованих з українських номерів», — розповідав представник. Зараз на півострові залишається близько 45 тис. автомобілів з українськими номерами, продовжував Мар'ян: «Це питання пов'язане не тільки з поїздками в Україну, зараз на будь викрадений автомобіль можна поставити українські номери і їздити Росією.

«Пора ввести ці машини в російське правове поле. Непеєстровані автомобілі не стоять на обліку, їх власники не платять ніяких податків, не значаться в базах, - пояснював Мар'ян. - Незрозуміло, як їх притягувати до відповідальності штрафи у Київ відправляти?».