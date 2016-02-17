У Запорізькій області СБУ викрила податківця-хабарника: останнього разу отримав 150 тисяч

Як повідомляє прес-центр СБУ, податківець регулярно вимагав гроші з місцевих підприємців за непроведення перевірок та неперешкоджання господарській діяльності.

Кошти перераховувалися на банківський рахунок приватного підприємця, залученого як посередника. У квитанціях вказувалося, що гроші внесено за нібито виконані роботи. Після отримання "оплати" комерсант знімав готівку та передавав начальнику відділу.

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Правоохоронці затримали податківця відразу після перерахування черговим підприємцем на розрахунковий рахунок посередника понад 150 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовця затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії для документування інших фактів вимагання коштів начальником відділу та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до хабарництва.

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