Суд випустив з-під арешту четвертого учасника бійки на Драгобраті

Про це повідомляє Мукачево.нет.

Таким чином, клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу задоволено.

Одразу після зачитання ухвали, до зали суду привели наступного бійця - з позивним "Хорват".

Це вже четвертий боєць "Правого сектору" якого впустили з-під варти у рамках справи про бійку на Драгобраті.

Перед цим на поруки нардепів випустили Сергія Тищенка ("Нацика") та Антона Окорокова ("Бєса"). А за Василя Василинюка ("Цвіка") було внесено заставу у 55 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня під час конфлікту на туристичній базі на Драгобраті поліція затримала п'ятьох озброєних чоловіків, які позиціонували себе як бійці "Правого сектора".

За даними правоохоронців, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зловмисники прийшли в ресторан і зажадали приготувати їм їжу вже після закриття закладу. У відповідь на відмову з боку адміністрації особи застосували фізичне насильство, спричинивши тілесні ушкодження кухареві і охоронцеві.

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Суд заарештував 5 затриманих на два місяці без права внесення застави.

За даними поліції, проти 5 затриманих за бійку на Закарпатті відкрито 9 кримінальних проваджень, зокрема, про вчинення хуліганства, розбою, замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю - з'ясувалося, що ці особи причетні до злочинів скоєних раніше у Львівській та Івано-Франківській областях.