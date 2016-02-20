Праворадикали анонсували "революційний" день сьогодні

Дехто з майбутніх учасників говорить про можливі сутички, передає ТСН.

"У суботу важкий день, можливо, революційний день. Подивимось, як Господь управить", - каже голова проводу добровольчого руху ОУН Микола Коханівський.

У соціальних мережах людей закликають до бунтів та непокори. Це робить і Андрій Фафлей, колишній боєць "Правого сектору", який нині представляє Революційні праві сили. Напередодні він закликав брати в руки зброю. "Моя заява про автомати, кулемети – зопалу сказав. Вибачатися ні перед ким не буду. Ті рухи, які можуть бути від нас, вони будуть адекватні тому, як поведуться по відношенню до нас", - заявив він.

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"Правий сектор" від гарячих голів відхрещується. Там кажуть, що планують лише мирні акції, проте на них можливі провокації. "Революційні праві сили – це проект, спрямований проти роботи "Правого сектору". Вони намагаються ввести в оману спостерігачів, і якщо стануться якісь провокації з їхнього боку, щоб всі могли подумати на нас", - пояснив речник ПС Олексій Бик.

Добровольчі батальйони запевняють, що за поведінку своїх бійців відповідатимуть, хоча претензій до влади мають багато. Проте й охочих спровокувати теж буде вдосталь. "Будуть приїжджати з Луганської, Донецької області, Закарпаття – ставити намети на три дні, але цього не треба робити", - застерігає представник батальйону "Київська Русь", волонтер Надія Литвиненко.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Саме в цей день два роки тому силовики вбили найбільше учасників Революції гідності.