Прокурора, що пропонував хабар за посаду в НАБУ, взято під домашній арешт

Як повідомляє прес-служба НАБУ, таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У Матюшка також буде вилучено закордонний паспорт.

Такий запобіжний захід обумовлений тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні перебуває на фінальній стадії і невдовзі буде передано до суду.

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За інформацією прес-служби, Матюшко з 2013 року працює прокурором у Генеральній прокуратурі. До того він працював районним прокурором в Кіровоградській області.

У листопаді 2015 року Матюшко брав участь у відкритому конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та був допущений конкурсною комісією до участі у співбесіді.