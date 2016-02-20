Прокурора, що пропонував хабар за посаду в НАБУ, взято під домашній арешт
Солом’янський районний суд Києва сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді взяття під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів прокуророві Генеральної прокуратури Олександру Матюшку, який пропонував 10 тисяч доларів хабара членам конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро за посаду керівника підрозділу детективів.
Як повідомляє прес-служба НАБУ, таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У Матюшка також буде вилучено закордонний паспорт.
Такий запобіжний захід обумовлений тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні перебуває на фінальній стадії і невдовзі буде передано до суду.
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За інформацією прес-служби, Матюшко з 2013 року працює прокурором у Генеральній прокуратурі. До того він працював районним прокурором в Кіровоградській області.
У листопаді 2015 року Матюшко брав участь у відкритому конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та був допущений конкурсною комісією до участі у співбесіді.