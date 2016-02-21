Активістам у готелі "Козацький" поставили ультиматум - ЗМІ

Невідомі, що зайняли готель "Козацький", повинні добровільно залишити будівлю до 12:00

Про це передає Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

ЗМІ зазначає, що у разі, якщо особи не залишать готель "Козацький", проти них будуть застосовуватись силові дії.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого близько 50 осіб у камуфляжі зайняли декілька приміщень готелю "Козацький" у центрі Києва на Майдані Незалежності.

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Станом на четверту ранку 21 лютого приміщення готелю "Козацький" залишили всі офіційні делегати, які приїжджали на перемовини з "Радикальними правими силами"

Зазначається, що у приміщеннях готелю, окрім постояльців та персоналу, залишились лише члени РПС. Тепер вони не пускають до готелю журналістів. Деякі активісти прибули до готелю з наміром виселити РПС з приміщення, проте заступник міністра оборони заявив, що застосовувати силу до протестувальників не будуть.

Як відомо, готель "Козацький" належить Міноборони.