Офіційні особи залишили готель "Козацький", активісти залишилися
Заступник міністра оборони заявив, що застосовувати силу до протестувальників не будуть.
Станом на четверту ранку 21 лютого приміщення готелю "Козацький" залишили всі офіційні делегати, які приїжджали на перемовини з "Радикальними правими силами", повідомляє ТСН.ua.
"Серед таких "перемовників" були заступник міністра оборони Олександр Дублян, представники МВС, волонтер Олексій Мочанов та інші", - говорится у повідомленні.
Зазначається, що у приміщеннях готелю, окрім постояльців та персоналу, залишились лише члени РПС. Тепер вони не пускають до готелю журналістів. Деякі активісти прибули до готелю з наміром виселити РПС з приміщення, проте заступник міністра оборони заявив, що застосовувати силу до протестувальників не будуть.
Як відомо, готель "Козацький" належить саме Міноборони. Ситуація у центрі Києва спокійна. Як відомо, близько другої ночі до центру Києва приїхали автобуси Нацгвардії.
20 лютого у день вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні" люди у камуфляжі, які називаються "Революційними правими силами", зайняли актовий зал у готелю "Козацький".
Згодом з'ясувалось, що приміщення було орендоване. Ці ж люди почали встановлювати намети на Майдані. Під час встановлення цих наметів сталася штурханина з силовиками.
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Активісти РПС заявили, що залишатимуться на Майдані - там розгорнули намет. А владі висунули вимоги, серед яких - відставка президента та уряду.