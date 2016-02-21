Офіційні особи залишили готель "Козацький", активісти залишилися

Станом на четверту ранку 21 лютого приміщення готелю "Козацький" залишили всі офіційні делегати, які приїжджали на перемовини з "Радикальними правими силами", повідомляє ТСН.ua.

"Серед таких "перемовників" були заступник міністра оборони Олександр Дублян, представники МВС, волонтер Олексій Мочанов та інші", - говорится у повідомленні.

Зазначається, що у приміщеннях готелю, окрім постояльців та персоналу, залишились лише члени РПС. Тепер вони не пускають до готелю журналістів. Деякі активісти прибули до готелю з наміром виселити РПС з приміщення, проте заступник міністра оборони заявив, що застосовувати силу до протестувальників не будуть.

Як відомо, готель "Козацький" належить саме Міноборони. Ситуація у центрі Києва спокійна. Як відомо, близько другої ночі до центру Києва приїхали автобуси Нацгвардії.

20 лютого у день вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні" люди у камуфляжі, які називаються "Революційними правими силами", зайняли актовий зал у готелю "Козацький".

Згодом з'ясувалось, що приміщення було орендоване. Ці ж люди почали встановлювати намети на Майдані. Під час встановлення цих наметів сталася штурханина з силовиками.

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Активісти РПС заявили, що залишатимуться на Майдані - там розгорнули намет. А владі висунули вимоги, серед яких - відставка президента та уряду.