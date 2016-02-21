Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Прикарпатті

15:41, 21 лютого 2016
Суспільство
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22 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається підвищена лавинна небезпека.

Синоптики предупредили об опасности лавин / Фото УНИАН

У високогір’ї Прикарпаття існує небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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«22 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається підвищена лавинна небезпека», - говориться в повідомленні.

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