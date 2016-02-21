Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Прикарпатті
15:41, 21 лютого 2016Суспільство
197 0
22 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається підвищена лавинна небезпека.
Синоптики попередили про небезпеку лавин / Фото УНІАН
У високогір’ї Прикарпаття існує небезпека сходження лавин.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Читайте такожВ австрійських Альпах зійшла лавина – загинули п'ятеро громадян Чехії
«22 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається підвищена лавинна небезпека», - говориться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter