Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Прикарпатті

22 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається підвищена лавинна небезпека.

У високогір’ї Прикарпаття існує небезпека сходження лавин. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Читайте такожВ австрійських Альпах зійшла лавина – загинули п'ятеро громадян Чехії «22 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігається підвищена лавинна небезпека», - говориться в повідомленні.

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