Контрольний пункт "Мар’їнка" завтра поновить роботу

Як повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у Facebook, таке рішення прийнято керівництвом штабу АТО у зв’язку з стабілізацією обстановки та зменшенням кількості обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, пункт пропуску «Зайцеве» (Майорськ) через обстріли бойовиків було тимчасово закрито з 3 лютого, «Мар’їнка» - з 17 лютого. 20 лютого було поновлено роботу КПВВ "Зайцеве".

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Загалом на лінії розмежування діє 6 дорожніх коридорів для проїзду автотранспортом: «Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ» - КПВВ «Лисичанськ»; «Горлівка-Артемівськ» - КПВВ «Зайцеве»; «Донецьк-Курахове» - КПВВ «Мар’їнка»; «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроіцьке»; «Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь» - КПВВ «Гнутове»; «Станиця Луганська - Новойдар» - КПВВ «Станиця Луганська».