З полону бойовиків звільнено ще чотирьох українців (фото)

З полону бойовиків звільнено ще чотирьох українців.

Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко з посиланням на уповноваженого президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірину Геращенко.

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«Щойно Ірина Геращенко повідомила, що ще трьох українських героїв звільнено з полону бойовиків. Слава Україні!», - написав він.

«Голова СБУ назвав прізвища наших героїв, звільнених з полону. Це старший сержант Гарнага, молодший сержант Дмитрук, солдат Макуха», - додав президент.

Пізніше голова СБУ Василь Грицак доповів президенту, що з полону бойовиків звільнено четвертого за сьогодні українського заручника.

«Як доповів щойно Василь Грицак, звільнено українського героя Кирпиченка Вадима», - заявив він.

Народний депутат, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook розповіла подробиці звільнення з полону бойовиків українських військових.

«Сержанта Сергія Гарнагу поранили під час виконання службових обов'язків і захопили в полон у травні 2015 ось тут, поблизу Мар’їнки», - зазначила вона.

«Сьогодні поблизу Мар’їнки, яка майже на лінії зіткнення, відбулася операція по звільненню трьох наших героїв. Солдат Олександр Макух рівно рік провів в полоні бойовиків. Разом зі своїми товаришами вони обороняли Дебальцеве... Ще кілька його побратимів , на жаль, залишаються в полоні. Сержант Сергій Дмитрук провів в застінках бойовиків майже півтора року», - додала Геращенко.

За словами Геращенко, за звільнення українських воїнів боролися президент, СБУ, мінська гуманітарна група, але найбільше - їх родини.

«Їх чудові мами, дружини вірили, що хлопці будуть на свободі і, як могли, морально підтримували хлопців. І я дуже щаслива сьогодні за Аллу Макух, Людмилу Гарнагу і всіх родичів наших героїв. Болить серце, що в заручниках залишаються їх друзі і побратими, але докладемо всіх зусиль, щоб найближчим часом були добрі новини для інших родин. Працюємо і зробимо все можливе, щоб звільнити героїв», - додала вона.

«Перші дзвінки, витираючи сльози - мамі і дружині. Там - зойкіт і теж сльози. Вже завтра вони будуть разом. Сергій з Волині. Двоє діток. Старшенькому 5 рочків, малому - 2, його призвали, коли малюку був місяць... " я не бачив, як він пішов, як він почав говорити", - бідкається Сергій. Але то все позаду, завтра малі будуть зі своім чудовим татом. Найемоційніший момент - коли ми переїжджаємо наш блокпост. І вони вже інші. Посміхаються. Хрумають наше українське яблуко. Молоді, гарні, вільні!», - зауважила уповноважений президента України.

Як пише сайт сепаратистів, українська сторона і бойовики обмінялися полоненими за формулою «3 на 6».

Українські військові передали «ДНР» шість осіб - п'ятьох бойовиків і священика. «ДНР» звільнила двох зв'язківців збройних сил України і бійця з батальйону «Донбас».