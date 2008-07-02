Тимошенко хоче отримати 1,8 мільярда на виплати вкладникам Ощадбанку

Під час внесення змін до державного бюджету України на 2008 рік Кабінет Міністрів пропонує додатково спрямувати на виплати вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР 1,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

При цьому він відзначив, що вказані кошти планується одержати від додаткових надходжень до держбюджету до кінця 2008 року на рівні 30 млрд. грн.

О.ШЛАПАК також відзначив, що уряд має намір половину вказаної суми направити на соціальні витрати, іншу половину - на реалізацію інвестиційних програм.

За його словами, із вказаної суми додаткових надходжень 9,2 млрд. грн. планується виділити на соціальні витрати, такі як збільшення мінімальної пенсії у зв`язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Крім того, дані кошти будуть спрямовані на збільшення інших соціальних витрат у зв`язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Іншу частину додаткових надходжень уряд планує розподілити на реалізацію інвестиційних проектів, зокрема виділення коштів НАК «Нафтогаз України», а також на будівництво доріг.

Нагадаємо, 27 червня Кабінет Міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.

Доходи держбюджету на цей рік затверджено в розмірі 215 млрд. 359,4 млн. грн. (загальний фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.).

Витрати - 232 млрд. 372 млн. грн. (загальний фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефіцит держбюджету - 18 млрд. 822 млн. грн.