Викликаний на допит Кернес вирішив, що Луценко його не любить

Секретар Харківської міськради, тимчасовий виконувач обов’язків міського голови Геннадій КЕРНЕС вважає незаконним і неконституційним виклик його до Головного слідчого управління МВС України (ГСУ).

Про це йдеться у повідомленні для преси, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

У документі зазначається, що Г.КЕРНЕС «ще 24 червня цього року дав пояснення слідчому Головного слідчого управління МВС України» (маються на увазі пояснення у кримінальній справі про наркоторгівлю в Харківській області – УНІАН).

У відповідь на телеграму про необхідність з’явитися 23 червня в ГСУ «до слідчого КОЛЕСНИКА», Г.КЕРНЕС заявив, що свідок «має допитуватися у мiсцi провадження досудового слідства, а в разi необхiдностi - в мiсцi його перебування», а місцем провадження досудового слідства він назвав «район, де вчинено злочин».

Посилаючись на законодавство, Г.КЕРНЕС вважає, що виклик його до ГСУ «саме як секретаря Харкiвської міської ради вчинений способом, який за своїм змiстом є незаконним та неконституцiйним».

Також Г.КЕРНЕС звинуватив Мiнiстра внутрiшнiх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у поширенні недостовірної iнформацiї про його причетність до протиправних дій.

«Тривалий час Мiнiстр внутрiшнiх справ України Ю.ЛУЦЕНКО через засоби масової iнформацiї оприлюднює недостовірну iнформацiю про причетність секретаря Харкiвської мiської ради до протиправних дiй. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО використовує недостовiрну iнформацiю осіб, зацікавлених в дискредитації мене як посадової особи представницького органу територіальної громади. Протягом останніх рокiв Ю.ЛУЦЕНКО публічно висловлює відносно мене вирази, якi за своїм змiстом доводять не тiльки його особисту неприязнiсть до мне, але й намагання позбавитися особи, яка його критикує за неспроможнiсть навести порядок в органах внутрiшнiх справ, i насамперед, у лавах Харкiвської мiлiцiї», – зазначив Г.КЕРНЕС.

«Такi дiї я розцінюю не iнакше як використання Мiнiстром внутрiшнiх справ України Ю.ЛУЦЕНКОМ своїх службових повноважень для розправи зі мною», – заявив Секретар Харківської міськради.

«У справi, по якiй мене викликають до мiста Києва, я вже давав слідчому детальнi свідчення про вiдомi менi обставини. В подальшому я готовий дати свідчення слiдчому для встановлення об’єктивної істини і вiдповiсти на всi без винятку запитання, якi виникнуть у слiдства», – йдеться у повідомленні сайту Харківської міськради.

Г.КЕРНЕС також зазначає, що перепони для проведення його допиту “з питань, якi з’ясовуються досудовим слідством” у Харкові відсутні. Крім того, він закликав слiдчого Головного слiдчого управлiння України при провадженні досудового слiдства у кримiнальнiй справі, де він фігурує, “дотримуватися вимог кримінально-процесуального законодавства”.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня група працівників харківської міліції впродовж кількох годин перебувала в приміщенні Харківської міськради біля кабінету Г.КЕРНЕСА, щоб вручити йому повістку до слідчого. Сам Г.КЕРНЕС, який зараз виконує обов`язки міського голови Харкова, а також керівник юридичного департаменту міськради заявили про незаконність дій міліції.

Водночас у заяві Міністерства внутрішніх справ України, розміщеній на офіційному веб-сайті відомства, йдеться, що міліція може застосувати примусовий привід щодо Г.КЕРНЕСА у разі його ухиляння від явки до слідчого для надання свідчень у кримінальній справі про наркоторгівлю в Харківській області.