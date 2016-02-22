Адвокати Савченко приїхали до Києва

Адвокати незаконно утримуваної в російській в'язниці української льотчиці і народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін і Микола Полозов приїхали до Києва для проведення зустрічей у справі своєї підзахисної. Про це вони повідомили в Twitter.

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«Сьогодні мені належить зустрітися в Києві з низкою осіб із приводу долі Надії Савченко», - написав Фейгін.

«Із колегою Марком Фейгіним приїхали на кілька днів до Києва. #FreeSavchenko та інші важливі справи», - у свою чергу, написав Полозов.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 3 березня виступить із останнім словом у Донецькому міському суді Ростовської області (РФ).

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку в кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

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17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін утримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року.

Після цього вона на знак протесту оголосила голодування - третє з моменту її арешту.