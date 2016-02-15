Адвокат Савченко прогнозує вирок їй "в районі 8 березня"

Такий прогноз висловив один з її адвокатів Ілля Новіков в Twitter.

«На цьому тижні дебати вже не почнуться. 24-25 лютого - більш реальні дати. Тоді вирок - у районі 8 березня», - написав він.

Коментуючи сьогоднішнє засідання суду, Новіков зазначив, що залучений за клопотанням прокурорів астроном заявив, що експертизу відеозаписів затримання Савченко провести неможливо.

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«Резюме виступу астронома таке: експертизу провести неможливо, оскільки він припускає, що таймер в камері міг зіпсуватися від удару», - написав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецький міський суд Ростовської області РФ залучив до справи Савченко запрошеного прокурорами астронома.

Раніше вчений-астроном, залучена адвокатами Савченко, пояснювала в суді, спираючись на аналіз відеозаписів, що українська льотчиця була взята в полон до загибелі співробітників російського ТБ, у причетності до якої її звинувачують.

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