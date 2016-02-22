Нардеп: влітку 2013 Путін у вузьких колах говорив, що 10 областей України – його

13:32, 22 лютого 2016
Суспільство
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Російський президент Путін вважав "своїми" 10 областей України.

Фото УНИАН

Про це заявив голова комітету з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський. Його цитує у Twitter журналіст "Громадського Радіо" Міла Мороз.

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"Влітку 2013 року Путін розповідав в узьких колах , що 10 областей України – його", - сказав Пашинський.

Раніше російський економіст, колишній радник Путіна (в 2000-2005 роках) Андрій Ілларіонов, заявляв, що президент Росії кілька разів збирався провести анексію Криму і захоплення України, але його дії саме в 2014 році не були заплановані і стали відповіддю на Майдан.

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