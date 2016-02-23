СЕС повідомила про завершення епідемії грипу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головного державного санітарного лікаря України Святослав Протас під час брифінгу на тему: "Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ: оперативна інформація".

Водночас фахівець наголосив, що епідемія грипу та ГРВІ в Україні завершилася.

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"Минулого тижня у жодному з регіонів пороговий рівень населення не перевищує визначені показники. Навчання припинено у 56 шкільних закладах країни. Впродовж 4-х тижнів тривала епідемія. Вона забрала життя 329 осіб. Причини високої смертності свідчать про байдуже ставлення до свого здоров’я. Усі померлі не були щеплені проти грипу та пізно зверталися за медичною допомогою. МОЗ прийняло рішення запровадити обов’язкове щеплення осіб з груп епідемічного ризику, зокрема, літні люди, вагітні, медики та люди, які працюють у сферах обслуговування. Ми плануємо довести рівень імунізації серед літніх людей до 75%", - сказав Протас.